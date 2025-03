Els problemes estructurals poden dificultar l’execució de les penes de presó

L’execució de condemnes a Andorra podria presentar problemes estructurals que afectessin els drets dels condemnats i la seguretat jurídica del sistema penal. Així ho exposa Axel Rabanal Adell, secretari judicial, en un informe inclòs a la Memòria de la Fiscalia del 2024, on assenyala la complexitat del procediment, els riscos d’errors en el còmput de penes i la necessitat de garantir una aplicació precisa de les sancions privatives de llibertat i restrictives de drets. L’autor adverteix que les liquidacions de condemna, documents clau per establir el temps exacte de compliment d’una pena, poden veure’s alterades per problemes tècnics, errades humanes o incidències durant el procés, amb possibles conseqüències rellevants.

Segons l’informe, un dels principals riscos és la possibilitat d’errors en el còmput de penes. La seva correcta aplicació exigeix convertir la durada de la condemna en dies, aplicar possibles reduccions per presó preventiva o beneficis penitenciaris i establir dates clares per al compliment. Un error en aquest procediment podria portar a situacions com alliberaments prematurs o retencions més enllà del temps establert. Un exemple d’aquest risc és el cas d’un condemnat a dos anys i sis mesos de presó, en què qualsevol errada en la conversió del temps de reclusió o en el descompte dels dies de presó preventiva podria alterar el compliment efectiu de la pena dictada pel tribunal.

L’informe assenyala que el procés de liquidació es duu a terme manualment amb fulls de càlcul Excel, fet que incrementa la possibilitat d’errades i dificulta un control informatitzat més precís. Això, sumat a la complexitat del seguiment de cada cas, suposa un risc de desajustos en la gestió de les condemnes. A més, quan una persona acumula diverses penes, la seva liquidació es complica encara més, ja que cal establir si s’han de complir de manera successiva o si poden acumular-se per reduir el temps total.

L’informe també destaca que, fins i tot després d’emetre la liquidació inicial, les condemnes poden veure’s afectades per incidències durant el seu compliment. Factors com modificacions d’horaris en penes d’arrest domiciliari, incompliments del condemnat o canvis normatius podrien obligar a recalcular terminis, fet que comportaria una càrrega administrativa constant. Així mateix, els canvis en la legislació penal o la concessió d’indults parcials podrien modificar les condicions inicials de la condemna i generar discrepàncies en la seva execució, fent necessari un seguiment continuat.

Un dels elements més rellevants que exposa Rabanal és la dificultat de gestionar les penes de presó, que requereixen càlculs constants per assegurar que els interns compleixin exactament el període de reclusió determinat pel tribunal. Qualsevol errada en aquests tràmits podria comportar conseqüències greus, ja que l’execució de les condemnes és una garantia fonamental dins de l’estat de dret. A més, la manca de recursos humans i tecnològics pot dificultar la supervisió efectiva de les condemnes.

L’informe conclou que l’eficiència en la liquidació de condemnes no només afecta els condemnats, sinó també la seguretat jurídica del sistema penal i la confiança de la ciutadania en la justícia. Per evitar desviacions en l’aplicació de les penes, l’informe insisteix en la necessitat de modernitzar els sistemes de gestió de penes, incrementar els recursos tecnològics i humans destinats al compliment de sentències i establir mecanismes de control més rigorosos que garanteixin la màxima precisió.

REPTES PENDENTS

La Memòria de la Fiscalia del 2024 posa en evidència que, malgrat els esforços dels professionals de la justícia, Andorra encara té reptes pendents per garantir que l’aplicació de penes sigui un procés fiable i inqüestionable. Tot i que no es constata que hi hagi una problemàtica generalitzada, l’informe assenyala diversos aspectes que podrien generar disfuncions en l’execució penal si no es controlen adequadament. La precisió en la comptabilització del temps de condemna és essencial per garantir que la justícia penal funcioni amb seguretat jurídica i respecte pels drets fonamentals dels condemnats.