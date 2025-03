Una dona ferida lleu en un accident per col·lisió a la carretera de Prats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una dona –de 33 anys– va resultar ferida lleu divendres al vespre en un accident de circulació a la carretera de Prats, al punt quilomètric 0,35 de la parròquia de Canillo. En el sinistre –al tomb de les vuit del vespre– es van veure implicats dos vehicles amb matrícula del Principat. Els vehicles van col·lidir sobtadament i una de les ocupants va quedar ferida. Cap altre ocupant va necessitar atenció mèdica. El cos de policia va traslladar-se al punt de l’accident després de ser alertat del xoc. Es desconeixen, en aquest moment, les causes exactes dels fets, però tot apunta a un sinistre provocat, parcialment, per la quantitat de gel que hi havia a la calçada.