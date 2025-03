Descens del 4,9% en les tones tractades a la deixalleria

Publicat per

El volum total de residus gestionats a la deixalleria del Centre de Tractament de Residus (CTR) de la Comella durant el 2024 ha disminuït lleugerament en comparació amb l’any anterior. Segons les dades recollides pel centre, s’han tractat 12.609 tones de deixalles, una reducció del 4,9% respecte a les 13.255 tones registrades el 2023. Aquesta tendència es deu a diversos factors, entre els quals destaquen una possible millora en la separació i reutilització dels materials i una reducció en la generació d’alguns tipus de residus. Tot i això, no tots els indicadors segueixen la mateixa línia, ja que s’han detectat increments en determinades fraccions de deixalles.

La deixalleria del Centre de Tractament de Residus.Fernando Galindo

Un dels increments més destacats ha estat el dels residus vegetals provinents de la poda forestal, que han passat de 764 tones el 2023 a 1.007 tones el 2024, un augment del 31,7%. Aquest increment podria estar relacionat amb una intensificació de les tasques de manteniment d’espais naturals i zones urbanes. En la mateixa línia, els pneumàtics fora d’ús també han registrat un lleuger augment, i han passat de 940 tones el 2023 a 943 el 2024. Malgrat que la diferència no és substancial, el volum d’aquest tipus de residu es manté elevat i suposa un dels reptes de gestió més importants per la seva difícil eliminació i reciclatge.

En canvi, el volum de residus voluminosos, com ara mobles, electrodomèstics o materials d’obra, ha baixat de 832 tones el 2023 a 687 tones el 2024, una reducció del 17,4%. Aquest descens podria atribuir-se a l’increment de la reutilització d’aquests elements o a una renovació d’equipaments inferior per part de la ciutadania. Els envasos de vidre també han experimentat una davallada. Mentre que el 2023 se’n van gestionar 2.885 tones, el 2024 la xifra ha estat de 2.753 tones, un 4,6% menys. Aquest tipus de residu continua sent un dels més abundants, però la reducció pot indicar un canvi en els hàbits de consum o una millora en la recollida selectiva.

FUSTA I PLÀSTIC

Dues altres fraccions que han registrat un descens notable són la fusta i el plàstic. En el cas de la fusta, s’ha passat de 1.085 tones el 2023 a 838 tones el 2024, una reducció del 22,7%. En relació amb el plàstic, la davallada ha estat més moderada, amb 91 tones el 2023 i 84 tones el 2024, un 7,2% menys. La disminució d’aquests materials podria respondre a una demanda més baixa en el sector de la construcció o a més conscienciació sobre la seva reutilització.

Pel que fa als residus perillosos, les dades indiquen un lleuger augment en algunes fraccions. Els dissolvents no halogenats, per exemple, han passat de 4,9 tones el 2023 a 6,8 tones el 2024. També s’ha detectat un increment en la recollida d’extintors i altres productes químics perillosos, la qual cosa suggereix més conscienciació sobre la seva gestió adequada. En aquest sentit, les campanyes de sensibilització sobre el tractament de residus perillosos podrien haver influït en aquesta tendència, facilitant la seva correcta eliminació a través dels canals establerts.

En termes generals, les dades mostren una lleugera reducció en la generació de residus al país, tot i que amb diferències segons el tipus de material. El descens en fraccions com els voluminosos, la fusta i els envasos de vidre podria estar relacionat amb una millora en la reutilització i la separació selectiva.