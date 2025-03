Concòrdia pregunta pels protocols en els casos de violència de gènere

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La consellera general de Concòrdia, Nuria Segués, ha presentat una bateria de preguntes escrites al Govern per conèixer en profunditat el funcionament dels protocols d’atenció a les víctimes de violència de gènere. La iniciativa es basa en l’augment de casos detectats en els darrers anys i la necessitat de garantir una assistència adequada.

Entre els punts destacats, es pregunta sobre la formació específica dels professionals que atenen aquests casos, especialment en situacions de violència psicològica sense proves materials evidents. També es demana si existeixen protocols de traspàs per evitar la revictimització de les afectades i garantir la continuïtat de l’atenció en cas de canvis en l’equip d’assistència.

D’altra banda, Concòrdia vol saber en quines situacions s’activa el Codi Lila i quins criteris es fan servir per proporcionar assistència a víctimes que no presenten denúncia. A més, es posa el focus en el seguiment de les víctimes i en la coordinació entre els serveis públics i privats, així com en les mesures adoptades per evitar la reincidència dels agressors. Finalment, el grup parlamentari també demana informació sobre la revisió dels protocols d’actuació en l’àmbit sanitari i psicològic, així com sobre la seva aplicació en el sector privat.