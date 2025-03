La Universitat d’Andorra se suma a una declaració per l’oficialitat del català a la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les 22 universitats que formen la Xarxa Vives, entre les quals la Universitat d’Andorra (UdA), han subscrit un manifest per reclamar a la Unió Europea l’oficialitat de la llengua catalana. Els centres d’ensenyament superior (a banda del Principat, hi estan representades institucions de Catalunya, el País Valencià, les Balears, la Catalunya Nord i Sardenya) reivindiquen l’idioma propi com un valor afegit en la formació i l’ocupació dels seus estudiants. L’escrit es va acordar en el marc del Consell General de la Xarxa Vives, que es va celebrar ahir a Montserrat.

La batejada Declaració de Montserrat també reafirma el compromís de la Xarxa Vives d’Universitats amb els valors de “qualitat, inclusió i sostenibilitat” com a eixos fonamentals de l’ensenyament superior. El text posa en valor la funció de la universitat no només com a generadora de coneixement, “sinó com a agent de transformació social i cultural”.