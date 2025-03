Trobada d’Espot amb el cos diplomàtic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, es va trobar ahir amb una seixantena de representants del cos diplomàtic acreditat a Andorra en el marc dels actes de celebració de l’aniversari de la Constitució. Un acte que, segons va informar el Govern, va servir “per reforçar la cooperació bilateral i estrènyer els lligams d’Andorra en l’àmbit internacional”. Espot va destacar la intensificació dels esforços en clau de cooperació internacional en camps clau com el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i la digitalització a través de la participació activa en les Nacions Unides, el Consell d’Europa, l’OSCE, la Francofonia o la Cimera Iberoamericana. El cap de Govern va defensar la rellevància de la diplomàcia: “Esdevé una eina essencial per garantir l’estabilitat i el progrés compartit”. I també va parlar sobre la Unió Europea, i va insistir en l’acord d’associació com un instrument que ha de permetre al país “ajudar a diversificar l’economia i obrir un ventall d’oportunitats per als nostres joves”. “La cooperació amb els nostres socis europeus internacionals és fonamental per assolir aquest objectiu amb èxit”, va concloure.