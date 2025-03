Taller d'Intel·ligència Artificial per guanyar temps en les tasques quotidianes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat un taller d'Intel·ligència Artificial (IA) per ensenyar a les participants com utilitzar-la per guanyar temps en les tasques quotidianes. La formació, impartida per l'empresa Agile Compass, forma part de la programació del projecte Empodera't, i tindrà lloc el dijous 27 de març, a les 19 hores, a la sala de premsa del comú escaldenc.