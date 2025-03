Souque serà a partir de dilluns ambaixadora per a la cooperació transfronterera

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cessament de Noelia Souque com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals i el posterior nomenament com a ambaixadora per a la cooperació transfronterera seran efectius a partir de dilluns, tal com s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Cal recordar que el càrrec que deixa vacant al ministeri de Finances l’ocuparà Lorena Jordana Carmona.

El moviment de Souque a l’edifici administratiu el va anunciar el Govern la setmana passada. El ministre portaveu, Guillem Casal, el va atribuir a una decisió “estratègica” enfocada a reforçar les relacions amb els estats veïns i els territoris limítrofs –Catalunya i Occitània– ara que hi ha projectes d’envergadura sobre la taula com la zona franca, el desdoblament de la línia elèctrica amb l’estat veí del sud o la col·laboració per impulsar una línia de tramvia des de la Seu fins a Andorra, a banda de tots els que s’emmarquen en la Comunitat de Treball dels Pirineus. Però el cert és que Souque ha tingut un pas convuls per la secretaria d’Estat amb desavinences amb l’AFA, els bancs i el ministre Lladós.