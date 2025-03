Protecció Civil demana precaució pel perill d’allaus de 3 sobre 5

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les darreres nevades deixen el perill d’allaus en “marcat”, 3 sobre 5 a tot el territori “per problemes de neu recent i capes febles persistents”, va alertar ahir el servei meteorològic. S’esperen allaus naturals als vessants sud per l’efecte de la radiació solar, mentre que als vessants obacs el risc són les plaques que es poden desencadenar per sobrecàrregues. Per tant, van recordar que l’elecció del terreny “és clau”. En aquest sentit, Protecció Civil insisteix en consells bàsics. El primer, consultar el butlletí de perill d’allaus i la previsió meteorològica abans de fer una sortida a la muntanya.