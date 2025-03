Excepció per poder contractar interins sense títol oficial de català

Una modificació al decret de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana publicada dijous al BOPA permet una excepció a la regla general que “els candidats que es presentin a una convocatòria pública en què es duguin a terme proves selectives han d’acreditar que disposen del diploma oficial de llengua catalana corresponent al nivell requerit per al lloc de treball”. “Per raons urgents, inajornables i d’interès públic”, exposa el text, es podran contractar treballadors interins que no disposin del diploma professional requerit (en funció de la categoria i les tasques laborals oscil·len des del més bàsic, l’A1, fins al de nivell més alt, el C2). Una modificació que, segons l’exposició de motius de la norma, “obeeix a l’obligació de l’administració de donar servei i continuïtat a les tasques legalment encomanades a les àrees, unitats i serveis que estructuren els departaments que vertebren els diferents ministeris del Govern”.

El decret precisa que s’hauran de fer constar a l’expedient les raons d’urgència i interès públic que porten a contractar un aspirant sense l’acreditació oficial del nivell de català. I s’afegeix com a condició que no hi hagi cap altre candidat que disposi del nivell llengua catalana requerit. La normativa estableix que el treballador públic interí nomenat tindrà dos anys per acreditar davant la Secretaria d’Estat de Funció Pública l’obtenció del nivell de llengua catalana corresponent a les seves funcions, a comptar de la data del nomenament formalitzat per contracte o resolució. I que perdrà aquesta condició si no compleix amb aquest tràmit en el termini màxim que s’ha previst.