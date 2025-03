La UdA se suma al manifest per reclamar l'oficialitat del català a la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Universitat d'Andorra (UdA) s'ha sumat al manifest, juntament amb altres 21 universitats de Catalunya, València, les Illes Balears i Sardenya, per reclamar a la Unió Europea la oficialitat de la llengua catalana. Els centres reivindiquen l'idioma propi com un valor afegit en la formació i l'ocupació dels seus estudiants. Ho han fet aquest divendres, en el marc del Consell General de la Xarxa Vives, on s'ha llegit un manifest per defensar el català.

La Declaració de Montserrat, que han signat els 22 rectors de la Xarxa Vives, demana l'adopció de mesures polítiques que garanteixin la protecció i promoció de la llengua catalana com un "patrimoni comú" i un element "clau" per a la qualitat educativa.