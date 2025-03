L'ONCA ofereix un concert de la Constitució enfocat en el patrimoni d'Andorra

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Com ja és tradició, la Fundació ONCA, emparada pel Govern i Creand Fundació, ha organitzat el concert del 32è aniversari de la Constitució, que també ha servit com a tret de sortida de la temporada 2025. 'Les Valls d'Andorra: natura, cançons i llegendes' s'ha enfocat enguany amb l'acompanyament d'uns textos que reflexionen sobre l'entorn paisatgístic del país, el medi ambient, el patrimoni de la humanitat, les llegendes andorranes i la tradició oral al Principat. "Connectem amb els diferents referents culturals, paisatgístics, de llegendes, d'històries i de cançons", ha declarat el director artístic de la Fundació ONCA Albert Gumí.

Durant el 32è aniversari de la Constitució andorrana, l'ONCA s'ha unit amb la Jonca per atorgar un concert amb formació orquestral de divuit cordes que, a més, ha comptat amb la participació del solista de guitarra nacional, David Font i la cantant Laura Garcia Olalla, que han recuperat cançons antigues recopilades l'any 1925 i les han orquestrat per al concert; el percussionista Jonás Gimeno i la narració de Txell Díaz. "Hem donat l'oportunitat a alguns joves que visquin l'experiència de treballar música de manera professional", ha explicat Gumí incidint que no hi ha tants joves com els agradaria, ja que s'ha lligat amb un projecte simfònic amb l'Institut de Música.

A més, s'han estrenat en exclusiva dues obres del compositor Toni Gibert. 'El lament de la fada de Fontargent' i 'La processó de Sispony' són els títols dels dos poemes simfònics presentats i creats per l'ocasió, que han servit per donar-li un reconeixement al patrimoni, "que també és una cosa que no es pot tocar", ha expressat Gibert. En aquest sentit, ha mencionat que les dues peces han servit per fer un tribut a les generacions passades i que, en passar-les a música, recorda a "aquesta idea d'una Andorra que ha desaparegut".

Uns altres textos que s'han tornat a interpretar han estat els de Lluís Cartes, que s'ha ampliat, ja que abans només s'havia tocat en versió de cambra. Un concert d'èxit i ple absolut al Teatre comunal d'Andorra la Vella, en una jornada de patrimoni, nacionalitat i tradició, que ha finalitzat amb la interpretació de 'El Gran Carlemany'.