Espot rep 60 diplomàtics acreditats a Andorra per "reforçar la cooperació internacional"

Amb motiu del Dia de la Constitució d'Andorra, el cap de Govern Xavier Espot, ha rebut una seixantena de representants del cos diplomàtic acreditats a Andorra. Durant la cerimònia, Espot ha remarcat que el Principat ha intensificat els seus esforços "per reforçar la cooperació internacional". L'executiu ha destacat àmbits com el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i la digitalització a través d'institucions com les Nacions Unides, el Consell d'Europa o l'OSCE, que segons Espot "reafirma la nostra voluntat de ser un actor responsable i compromès amb els grans reptes globals".

El cap de Govern ha remarcat que "la diplomàcia esdevé una eina essencial per garantir l'estabilitat i el progrés compartit". A més, ha recordat que Andorra està a l'espera que els estats membres validin l'Acord d'associació.