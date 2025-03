Ensenyat adverteix dels perills de donar l'esquena a l'entorn

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

"En un món de blocs i d'esferes d'influència, quin és el cost de no estar alineat?" Aquesta ha estat la pregunta que ha fet el síndic general Carles Ensenyat durant el seu discurs en motiu del 32è aniversari de la Constitució, Ensenyat ha parlat dels riscs que suposa donar l'esquena a l'entorn "en un món multilateral com el que hem conegut fins avui" i com el preu a pagar per no estar "homologats" sempre ha estat elevat pels andorrans.

Per aquest motiu, el síndic ha instat a "enfortir el Coprincipat i les institucions pròpies i llegir bé l'entorn en el qual ens trobem".

D'altra banda, també ha parlat de la llei Òmnibus, recentment aprovada al Consell General, i "sense entrar en consideracions concretes sobre el text", ha destacat que "regular el dret a l'habitatge és un clar mandat constitucional".

L'altra mesura que ha destacat Ensenyat ha estat la llei d'accessibilitat universal, "una eina clau per avançar cap a la plenitud dels drets de les persones amb discapacitat", segons ha destacat.