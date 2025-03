Trobada morta la menor desapareguda a Tarragona

Publicat per Redacció Tarragona Creat: Actualitzat:

Arabella, de 14 anys, que dilluns passat es va escapar del centre terapèutic per a joves Can Ros, a Aiguamúrcia (Alt Camp), va ser trobada morta ahir pels equips de recerca, segons van anunciar els mossos passades les 18 hores a les xarxes socials. La policia catalana va informar que la defunció s’havia produït perquè la noia es va llevar la vida, segons va determinar la investigació, i no va transcendir si va ser localitzada a la zona propera a l’escola de Can Ros.