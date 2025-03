Tècnics i esportistes d’entitats amb subvenció han d’aprendre català

El mateix s’aplica a entitats de tipus cultural, polític, social i sindical, i als seus representats i portaveus. També a les activitats organitzades per aquest teixit que rep ajuts públics, com ara esportives, de lleure o lúdiques. S’explicita que els monitors de l’esquí escolar han de parlar en la llengua oficial als alumnes i que també ho han de fer els acompanyants del transport escolar i el personal de pati i menjador de l’Escola andorrana.

Sobre l’ús a l’administració, la llengua oficial ha de ser la de comunicació dels treballadors públics amb els administrats, però també entre els funcionaris. El treballador només pot renunciar a expressar-se en català si l’usuari li respon que no entén l’idioma. El català també ha de ser la llengua d’interacció “entre treballadors de l’administració general o de l’administració de justícia, siguin del mateix organisme públic, siguin d’organismes públics diferents”. La normativa protegeix així mateix l’ús de la llengua a la retolació, la comunicació escrita, els contractes, convenis o acords, els programaris informàtics i xarxes socials i en les visites a museus o monuments públics o amb suport econòmic públic.

CINC MILIONS PER A UN NOU TRAM DEL VIAL DE LA MASSANA

El consell de ministres va adjudicar per 5,04 milions d’euros un nou tram de la desviació de la Massana, concretament el de 240 metres que va des del pont de Palanques fins al pont dels bombers i que executarà l’UTE de Cevalls i Copsa. El ministre portaveu, Guillem Casal, va aclarir que els treballs habilitaran tres carrils de circulació més les voravies i que es col·locaran pantalles per mitigar el soroll dels vehicles atès que transcorrerà a prop d’habitatges. També s’instal·larà un sistema de dispersió de salmorra automatitzat perquè es tracta d’una zona amb fort pendent i obaga. Casal va avançar que “aquest any el Govern preveu licitar la totalitat dels trams per acabar el vial el 2027”.



En la compareixença, el portaveu de l’executiu també va informar que el cap de Govern assumirà temporalment les funcions de la ministra de Salut, Helena Mas, que acaba de ser mare i està de baixa. Mas “s’anirà incorporant de manera progressiva” a les seves funcions i durant aquest període d’absència, i tal com està previst a la Llei del Govern, Espot assumirà la cartera amb el suport de la secretària d’Estat, Cristina Pérez, i la resta de l’equip.



També sobre l’àmbit sanitari, el Govern va aprovar una nova nomenclatura per diferenciar la radiologia odontològica de la radiologia comuna, una demanda del sector que ajudarà a disposar “de millors dades estadístiques”. Es tracta d’una modificació de tipus tècnic que per a l’usuari no té cap implicació.



LLEI D’AUDITORIA



Finalment, la reunió de l’executiu va avalar la modificació de la Llei d’auditoria, que encara no fa un any que es va aprovar. Un dels canvis significatius és que no podrà exercir la professió un treballador fronterer “per evitar que professionals no residents operin sense un acord equivalent per als auditors andorrans a fora del país”. Actualment, va precisar Casal, no hi ha cap auditor exercent al país en aquesta situació. La modificació legislativa també elimina el col·legi d’auditors; serà una branca dins del d’economistes.

​CINEMA EN CATALÀ

El Govern destinarà 37.500 euros, la mateixa quantitat que l’any passat, per subvencionar el preu de les entrades de pel·lícules doblades o subtitulades en català que es projectin als Cinemes Illa. L’any passat es van estrenar 26 pel·lícules en versió original, doblada o subtitulada en català, i van tenir 7.849 espectadors.



TDT

Els canals France 4 i France 5 substituiran els dos canals francesos que han deixat d’emetre, NRJ12 i C8. Els usuaris podran veure la nova oferta de la TDT a partir d’avui.