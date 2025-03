Reconeixement a la societat civil per la Constitució

Publicat per

El Govern ha recuperat enguany la tradicional recepció oferta amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució cap a la ciutadania. Un acte que torna amb la voluntat d’oferir una celebració a la societat civil, sobretot en el teixit associatiu. “Quan s’atansava la Constitució, vam veure el conjunt d’actes que es feien al país i ens vam adonar que potser faltava un acte de reconeixement a la societat civil”, va declarar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, tot remarcant que la gran dificultat amb la qual es trobaven era la manca “d’un fil conductor, perquè tampoc es tracta de convidar sempre les mateixes persones”.

En l’acte, celebrat a Ràdio Andorra ahir al vespre, es va presenciar una mostra representativa de la societat andorrana amb entitats, associacions i federacions que han estat claus a l’hora de vetllar, promocionar i impulsar el creixement social, econòmic, esportiu i cultural de l’any passat. En concret, una vintena d’entitats van ser les més destacades com, per exemple, l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), que celebra 10 anys, Unicef Andorra, que en celebra 30, o Andorra Telecom, que en fa 50 (40 com a STA i 10 amb la denominació actual).

Les autoritats i les persones reconegudes pel Govern.Fernando Galindo

“La nostra societat és rica i dinàmica, però no seria tan rica i dinàmica sense el teixit associatiu.” Així ho va manifestar Espot en l’esdeveniment, en què va declarar que no ha volgut treure crèdit del que s’ha treballat, sinó posar el focus en les associacions i entitats socials, “en el que fan i, de forma desinteressada, defensen els interessos de persones vulnerables i que necessiten realitzacions al país”. En aquest sentit, l’executiu va recordar que les federacions esportives, entitats socials, econòmiques i culturals són responsables de l’aportació de molts dels valors que resideixen en la societat actual.