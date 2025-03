Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra ha sumat 1.945 habitants des del febrer de l'any 2024, xifra que suposa un augment de la població del 2,3% que s'enfila fins als 87.486 habitants. Segons les dades publicades per Estadística, l'augment més destacat per percentatge és el de colombians, amb un creixement del 34,2%, i passen de 1.028 al febrer del 2024 a 1.380 al mateix període de 2025. En segon lloc apareixen els ciutadans del Peru, que són 633, un 26,2% més que al febrer del 2024, quan es registraven 799 persones d'aquesta nacionalitat. Els argentins també han experimentat una lleugera crescuda del 13,3%, amb un total de residents de 3.235, amb la suma de 379 ciutadans en l'últim any. Pel que fa a les persones amb nacionalitat andorrana han crescut en 447 ciutadans, que representa un augment de l'1,1%.

Els brasilers són la quarta procedència del grup de sud-americans que arriben al Principat, que afegeix 60, per sumar un total de 630 residents d'aquesta nacionalitat, el que suposa un augment del 4,6%. Els ciutadans provinents dels països veïns se situen en 270 espanyols i només 73 francesos. El nombre de portuguesos baixa en 158 persones i es queda en 8.510.

Segons Estadística el creixement de la població s'ha concentrat a Andorra la Vella, amb 551 residents nous; Encamp amb 366; Canillo amb 272; la Massana amb 233; Escaldes amb 218 i Sant Julià amb 188. La parròquia que menys ha crescut ha estat Ordino, amb 117 habitants nous. La xifra d'andorrans és de 39.478 i la d'estrangers, de 48.008.

Els menors de 15 anys són 9.791, el que representa un 11,2% de la població, mentre que la quantitat de residents majors de 64 anys augmenta i s'enfila fins als 13.535 habitants, un 15,5% del total de població. Aquestes xifres mostren una tendència a l'envelliment de la població. Els habitants entre 15 i 64 anys representen 64.160 habitants.

El total de població registrada als comuns és de 93.093 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,4% en comparació amb les 90.929 registrades al febrer del 2024.