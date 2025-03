Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La convocatòria per formar part del jurat Carnet Jove del festival Ull Nu ja esta oberta i s'adreça a persones d'entre 16 i 30 anys usuàries del Carnet Jove. Els tres seleccionats atorgaran el premi Carnet Jove al millor curtmetratge, dotat amb 1.000 euros. Durant el festival Ull Nu, que tindrà lloc del 14 al 18 de maig, els membres del jurat Carnet Jove visionaran les obres a competició els dies 16 i 17 de maig, participaran en el dinar de deliberació i assistiran a la cerimònia d’entrega de premis.

Per participar en el procés de selecció, cal accedir a la pàgina web del Carnet Jove, emplenar el formulari d'inscripció i adjuntar una crítica en català d'una peça audiovisual, tant pot ser per escrit com en format audiovisual. La convocatòria romandrà oberta fins al 14 d'abril a les 23.59 hores. Un comitè format per representants del festival i del Carnet Jove seleccionarà els tres integrants del jurat, que es donaran a conèixer el 17 d’abril.