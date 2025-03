Nou intoxicats lleus en un incendi a l’hotel Patagonia d’Arinsal

Un incendi a la sauna del cinquè pis de l’hotel Patagonia d’Arinsal va obligar ahir al matí a desallotjar totes les instal·lacions de l’establiment. Segons van informar els bombers, el foc va generar una important acumulació de fum, que va afectar tant la cinquena com la sisena planta de l’edifici, posant en risc la seguretat dels hostes. A causa de la situació, unes quaranta persones van ser evacuades, nou de les quals van requerir assistència mèdica per intoxicació per inhalació de fum.

En el moment en què es van declarar les flames, dues persones que es trobaven a prop van intentar sufocar-les abans de l’arribada dels serveis d’emergència. Una d’elles va resultar ferida amb cremades a la mà esquerra, mentre que l’altra va patir una intoxicació per la inhalació del fum. A més, quatre persones més van ser traslladades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell pel servei d’urgències mèdiques a causa dels efectes de la intoxicació.

INICI AL CINQUÈ PIS

L’incendi es va originar a la sala on es troba la sauna, situada al cinquè pis d’aquest establiment hoteler de sis plantes. Tot i la ràpida actuació dels bombers, que van aconseguir contenir les flames sense que es propaguessin a altres zones de l’edifici, la cinquena planta de l’hotel va quedar greument afectada per la propagació del fum i les altes temperatures. Això va obligar a mantenir inhabilitada aquella planta, impedint que els clients allotjats en aquell nivell hi poguessin tornar. La resta de clients de l’hotel, però, van poder recuperar les seves habitacions un cop ventilades i revisades per garantir-ne la seguretat.

Els bombers van treballar diverses hores per sufocar les flames, ventilar les zones afectades i assegurar que no hi hagués cap risc de reignició. Finalment, el servei es va donar per finalitzat pels volts de dos quarts de tres de la tarda. Les causes exactes del foc encara s’estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten un possible sobreescalfament o una fallada elèctrica a la instal·lació de la sauna.