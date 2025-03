Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Next AI Summit arriba per “desmitificar la intel·ligència artificial”. Amb el lema Un viatge a través de la IA, la trobada comptarà amb demostracions en directe, diàlegs oberts amb experts i espais de networking. El cofundador de l’esdeveniment, Marc de Diego Ferrer, va explicar que l’objectiu de les conferències és explicar “la veritat, i res més que la veritat”, que rodeja aquesta tecnologia amb tots els avantatges que suposa, però també amb els reptes que planteja.

Els vint ponents escollits per a l’ocasió són algunes de les veus més importants del sector, com ara Gary Marcus, conegut per la seva crítica als límits de la IA actual i per haver assessorat empreses com OpenAI (ChatGPT) i el Senat dels Estats Units. Marcus, segons el va definir de Diego, “és una de les deu persones més importants dins del sector de la IA”. També hi haurà Anu Bradford, catedràtica en Dret a la Universitat de Colúmbia, que ha influït en les polítiques europees de regulació tecnològica. A tots dos els acompanyaran grans entesos de la tecnologia que pintaran un retrat complet sobre la intel·ligència artificial durant el dia i mig que duraran les conferències.

El Next AI Summit tindrà lloc el 20 i 21 de març al Park Hotel i les conferències es faran en anglès amb traducció simultània al castellà gràcies a la intel·ligència artificial. De Diego va apuntar que les xerrades no es podran traduir al català, ja que les eines disponibles encara no estan prou desenvolupades i donaven errors.