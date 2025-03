Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les nevades anunciades per a demà afectaràn de manera generalitzada el Principat des del matí i Meteorologia ha activat l'avís groc per l'acumulació de neu que es pot registrar. L'alerta està vigent a partir de les 18 hores d'avui perquè el pronòstic avança nevades amb intermitències, i serà de cara a la nit quan poden ser més intenses. El servei indica que la cota baixarà fins als 1.000 metres amb un descens de les temperatures provocat per un centre de baixes pressions del nord d'Europa. I assenyalen que "tot sembla indicar que el març serà el mes més nivós de la temporada" amb la suma de les precipitacions previstes per aquesta nit i demà.

Els registres de les estacions de control del servei meteorològic han recollit màxims de 9 centímetres a Sorteny de les precipitacions de la passada nit, que es van produir per sobre dels 1.600 metres. Les nevades es podrien mantenir fins dissabte, quan seran residuals al matí i a la tarda s'obriran clarianes. Les màximes al centre del país no superaran els 6 graus i les mínimes seran de 0 graus. Al Pas de la Casa oscil·laran entre -11 graus i -8.