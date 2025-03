La Marathon Cup BTT Bike Show Naturland obre inscripcions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Marathon Cup BTT del Bike Show Naturland ha obert avui les inscripcions. La prova "és una de les referències de la modalitat i oferirà la possibilitat de rodar sobre un recorregut preciós" afirma Naturland. La competició presenta quatre distàncies obertes a partir d'avui. D'una banda, hi haurà la Hero UCI World Cup Marathon, una competició que forma part de la Copa del Món, així com la Copa del Món Open, amb el mateix recorregut però sense estar dins de la competició. La tercera prova serà la Marathon Cup BTT XSM, el recorregut Marathon de 60 quilòmetres que té lloc dins del campionat de Marathon Cup BTT i amb possibilitat de realitzar la priva en categoria Pro i Open. Finalment, hi haurà la Marathon Cup BTT XCP, el recorregut Marathon de 40 quilòmetres que té lloc dins del campinat de Marathon Cup BTT, i que també té possibilitat de dur a terme la prova en categoria Pro i Open.

Per competir en la categoria Pro, els participants han de tenir en possessió la llicencia UCI, tramitada per la corresponent Federació. L'edat mínima per a participar en aquesta categoria ha de tenir 16 anys complerts l'any de la carrera. Mentre que a les categories Open o Popular, els participants han de tenir 16 anys i poden competir amb la llicència federativa UCI o llicència de dia.

El dissabte 31 de maig al matí tindrà lloc la Shimano Super Cup Massi i a la tarda la SuperCup Youth; d'altra banda, el diumenge 1 de juny se disputarà la ja anunciada Copa del Món Marathon i una nova prova de la MarathonCup BTT.