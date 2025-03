Les jornades transpirinenques apleguen una cinquantena de professionals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les jornades transpirinenques han reunit una cinquantena de professionals de la joventut i de l'ocupació. Les jornades, organitzades per Andorra i la Seu d'Urgell, busquen intercanviar experiències en aquest àmbit i poder compartir bones pràctiques per fomentar l’ocupabilitat dels joves al Pirineu. Aquestes jornades s’emmarquen en el programa europeu interregional-POCTEFA, Trampoline 2, del qual el Principat forma part i que té com a objectiu fomentar i facilitar la mobilitat transfronterera dels joves entre Espanya, França i Andorra.

La Seu d’Urgell va acollir la jornada inaugural ahir, durant la qual es van celebrar taules rodones per fomentar l’intercanvi d’experiències entre els professionals, i, avui, ha estat el torn d’Andorra que ha ofert, a través de les ponències dels tècnics de l’àrea de joventut i voluntariat i del servei d’ocupació, una sèrie de bones pràctiques en la matèria. A mig matí s’ha previst, també, la visita d’un punt jove comunal, com a exemple d’espais d’interacció d’atenció a la joventut del Principat. A l’inici de la jornada al Principat, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que "un dels objectius del ministeri és facilitar i acompanyar el procés d’empoderament i emancipació de les persones joves del nostre país. En aquest sentit, entenem la mobilitat juvenil com un element essencial d’aquest procés".