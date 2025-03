Espot es reuneix amb l'ambaixadora de la Unió Europea, Christina Kokkinakis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha reunit amb l'ambaixadora de la Unió Europea a Andorra i Mònaco, Christina Kokkinakis, en una trobada de treball on també han estat presents la ministra Imma Tor i el secretari d'Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba. La diplomàtica es troba al Principat per assistir als actes de celebració de la Constitució, als quals s'han convidat a tots els ambaixadors acreditats a Andorra.

La reunió ha girat al voltant de l'Acord d'associació. En aquest sentit, Kokkinakis ha assenyalat que els treballs de la Comissió Europea segueixen en marxa perquè la signatura sigui una realitat els propers mesos. També s'ha parlat sobre la cooperació transfronterera i l'actualitat internacional.

8 nous ambaixadors acreditats

Els ambaixadors de 8 països acreditats al país han presentat aquest dijous les còpies d'estil a la ministra d'Afers Exterior, Imma Tor. En concret, han estat els ambaixadors d'Albània, Uzbekistan, Grècia, Paraguai, Eslpvènia, Suècia, Letònia i Xipre.