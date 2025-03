Detingut per furts continuats a comerços i insults xenòfobs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia va detenir dimarts a Andorra la Vella un home de 38 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra la Constitució.

L’home acumulava una vintena de denúncies, dues per insults xenòfobs a treballadors de diversos establiments i la majoria per furts en diverses botigues. Segons apunten els investigadors de la policia, sostreia perfums i tabac per pagar-se les addiccions a les drogues i l’alcohol. A més, va estar incomplint de manera reiterada la pena d’arrest nocturn al centre penitenciari que tenia imposada per altres delictes, i va protagonitzar múltiples incidents i alteracions d’ordre públic, els darrers dies amb més agressivitat, encarant-se i amenaçant alguns empleats de comerços.

El valor de la mercaderia dels furts denunciats pels establiments i d’altres dels quals en té coneixement la policia superaria els 3.400 euros.