La Creu Roja dona 1.640 euros a l'AMMA recaptats al sopar benèfic

La Creu Roja va lliurar dimartsun xec de 1.640 euros a l'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA) amb la recaptació obtinguda en el segon sopar benèfic, celebrat el passat 28 de febrer al restaurant 3 Estanys de Grau Roig. L'entitat explica que 20 dels 130 euros del preu de cada entrada a l'àpat solidari es van destinar a l'AMMA, corresponents als llibres que es van donar a cada comensal, que van rebre un exemplar d''El secret dels Ammis'. L'obra narra, d'una manera molt original, les vivències dels nens i nenes de l'AMMA que pateixen una malaltia minoritària i com aprenen a conviure amb ella, segons assenyala la creu Roja en un comunicat.

Els fons seran per donar suport a les persones afectades per malalties minoritàries. L'acte d'entrega del xec va comptar amb la presència de la fins ara presidenta, Mònica Lage, i de l'actual presidenta, Meritxell Benito, que van coincidir a ressaltar la importància d'aquest tipus d'iniciatives per donar visibilitat i suport a les persones que conviuen amb aquestes malalties, indica l'ONG. L'entitat fa un agraïment a les persones que van assistir al sopar i a les que van fer donacions a la Fila 0. "Gràcies a la solidaritat de tothom, continuem impulsant projectes d'ajuda a les persones en situació de vulnerabilitat", assenyalen.