El cessament de Noelia Souque es farà efectiu el 17 de març

El cessament de Noelia Souque es farà efectiu el pròxim dilluns 17 de març, quan serà nomenada ambaixadora del Principat d'Andorra per a la Cooperació Transfronterera. Així s'ha anunciat aquest matí en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). La secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals l'ocuparà, a partir de la setmana vinent, Lorena Jordana Carmona.

El ministre portaveu, Guillem Casal, va atribuir aquest canvi a una decisió “estratègica” enfocada a reforçar les relacions amb els estats veïns i els territoris limítrofs –Catalunya i Occitània– ara que hi ha projectes d’envergadura sobre la taula com la zona franca, el desdoblament de la línia elèctrica amb l’estat veí del sud o la col·laboració per impulsar una línia de tramvia des de la Seu fins a Andorra, a banda de tots els que s’emmarquen a la Comunitat de Treball dels Pirineus. “Són projectes que requereixen un seguiment més específic”, va defensar Casal, que va indicar que la nova figura té precedents “al nostre voltant”.