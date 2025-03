Uns 40 espais naturals estan sobresaturats pel turisme durant l’estiu

Una quarantena d’itineraris naturals del país estan rebent una sobrecàrrega de visitants durant els moments de màxima afluència durant l’estiu. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’estudi de capacitat de càrrega turística (ECCT) que ahir va presentar el Govern. L’informe recull que durant bona part de l’any els entorns naturals es troben per sota de la capacitat de càrrega efectiva, excepte a l’estiu, quan se supera la freqüentació màxima en 39 dels 543 itineraris estudiats. Per solucionar-ho, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va mencionar la possibilitat d’aplicar quotes o cobrar tiquets per a poder accedir a espais com la Vall d’Incles o els llacs de Tristana, dos dels indrets més tensionats.

L’objectiu de modular la càrrega ecològica també passaria per una gestió dinàmica de fluxos turístics amb la promoció de recorreguts alternatius als parcs naturals, oferint rutes menys saturades als excursionistes i completant la xarxa d’infraestructures verdes d’Andorra que connectin tots els nuclis urbans, una tasca que caldrà fer amb el suport dels comuns, segons va explicar el ministre.

“L’objectiu no és arribar als màxims, sinó que volem diversificar l’oferta i desestacionalitzar-la”

Jordi Torres, Ministre de Turisme i Comerç





A banda dels indrets naturals, l’ECCT, que es va presentar juntament amb el coordinador de l’informe i director de Projectes de BMS Consultoría Estratégica, José Gismero, va facilitar una imatge del turisme actual andorrà i com treballar per millorar-lo. En dades generals, el país podria assumir 2,5 milions de turistes més durant les temporades baixes. Aquesta xifra es desprèn de la quantitat de turistes que van vindre l’any passat (9,6 milions) i el percentatge d’ocupació hotelera que es va registrar de mitjana durant els períodes de baixa afluència (63%). Tanmateix, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va deixar clar que “l’objectiu no és anar a l’alça i arribar als màxims, sinó que el que es pretén amb l’estudi és diversificar l’oferta i desestacionalitzar-la, així com apostar pel turisme de qualitat”. Seguint les recomanacions de l’ECCT, s’impulsaran més mesures per distribuir millor els fluxos turístics i incentivar el turisme de qualitat en temporada baixa, com el ClàssicAND al maig i l’Andorra Taste al setembre.

“L’aigüa potable i la mobilitat són els dos punts febles principals del país”

Jose Gismero, Director de Projectes de BMS



L’estudi quantifica en 45.000 el nombre de llits en allotjaments turístics i habitatges d’ús turístic (HUT). No obstant això, la capacitat d’allotjaments turístics i d’habitatges d’ús turístic es reduirà un 12,3%, amb un total de llits disponibles de 39.170 per l’entrada en vigor de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. En aquest sentit, l’estudi recomana, d’una banda, mantenir la limitació de no atorgar noves llicències i, de l’altra, fomentar la rehabilitació i reobertura d’allotjaments tancats o bé construir-ne de nous de 4 o 5 estrelles en parròquies amb menys pressió turística.

L’ECCT també analitza els cinc punts principals sobre els quals influeix el turisme: subministrament d’aigua potable, producció d’energia elèctrica, saturació de la xarxa viària, depuració d’aigües residuals i tractament de residus sòlids. Gismero va explicar que d’aquests punts “l’electricitat i la gestió de residus no suposen cap problema”, però va destacar que cal invertir en aigües i mobilitat, els dos punts febles principals del país i que es troben prop del seu límit si es manté la tendència de creixement actual.

El treball inclou una enquesta que evidencia que, malgrat que la gran majoria dels residents (91%) valora positivament la contribució econòmica del turisme, manifesten preocupacions per la massificació, la pressió sobre l’habitatge i l’entorn natural. D’altra banda, un 50,7% dels enquestats considera que s’ha arribat al límit de capacitat d’acollida, mentre que un 41,6% veu marge per continuar creixent.

ALTRES DADES

LLITS A LA BAIXA

Es passarà de 45.000 llits a 39.170 amb la Llei pel creixement sostenible i la pèrdua d’habitatges turístics.

HOTELS DE 5 ESTRELLES

L’informe recomana fomentar la construcció d’hotels de 4 i 5 estrelles a les zones menys congestionades.

VALORACIÓ POSITIVA

El 91% de la població enquestada considera positiu l’impacte econòmic que suposa el turisme per al país.

LÍMIT DE LA CAPACITAT

La meitat de la gent creu que s’ha arribat al límit de la capacitat d’acollida.