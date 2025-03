La UE decidirà si l'acord és mixt abans del juny

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

El Consell de la Unió Europa prendrà una decisió definitiva sobre si l'acord serà mixt, com a molt, al juny. El Consell farà cinc reunions que serviran per tancar tots els punts de l'acord i decidir si l'aprovació ha de passar tots els estats membres.

La reunió del pacte d'estat d'avui ha servit també per continuar treballant sobre el reglament per decidir les especificitats del referèndum, una feina que Jordi Jordana ha apuntat que "tenim temps per fer-lo, ja que no podem fixar la data fins que l'acord estigui signat i estabilitzat". A més, ha afegit que amb la llei actual, la feina per fer l'adaptació "amb dues setmanes la podríem tenir escrita".

D'altra banda, s'està treballant en l'acord sobre la gestió de les fronteres i que s'anul·li l'entrada en vigor de l'entry/exit, que hauria d'entrar en vigor "a principis del 2026", segons ha detallat Jordana.