Sis turistes van ser detinguts dilluns a la nit, al voltant de les 23 hores, a la frontera hispanoandorrana per possessió d’estupefaents. Els implicats viatjaven en una furgoneta Mercedes Vito de lloguer i es dirigien cap al Principat quan van ser aturats pels agents de control fronterer durant una inspecció rutinària. En el moment de l’escorcoll del vehicle, els policies van trobar prop de 26 grams de substàncies il·legals, fet que va derivar en la detenció immediata de sis dels passatgers que ocupaven el vehicle.

Després de registrar el vehicle, els agents van localitzar un total de 20,3 grams de tusi, 1,19 grams de cristall i 4,69 grams d’haixix. Davant d’aquesta troballa es va procedir a la detenció de sis persones, tres homes i tres dones, d’edats compreses entre els 21 i els 35 anys. Segons les dades facilitades per les autoritats, tots ells són residents a Madrid, espanyols i una noia colombiana.

Segons fonts policials, el grup tenia previst passar diversos dies a Andorra amb la finalitat de gaudir de les estacions d’esquí i d’assistir al festival de música electrònica que se celebra aquest cap de setmana. A l’interior de la furgoneta hi viatjaven set persones, però el setè ocupant no va ser detingut, ja que la resta dels passatgers van declarar que les substàncies trobades no li pertanyien i que no consumia drogues.