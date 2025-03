Recerca d’una menor andorrana de 14 anys fugida a Tarragona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els mossos d’esquadra i els bombers de la Generalitat de Catalunya han posar en marxa un dispositiu de recerca per trobar una noia de nacionalitat andorrana de 14 anys, Arabella R., que va fugir d’un centre d’internament de menors d’un municipi de la comarca de l’Alt Camp -Aiguamúrcia-, a Tarragona. La policia andorrana va indicar que la menor va marxar del centre dilluns al migdia i que els cossos catalans els van avisar la matinada passada de la desaparició de l’adolescent per si apareix pel Principat, una circumstància que de moment no s’ha produït, tot i que es treballa amb aquesta hipòtesi.