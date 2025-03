Arriba el Next AI Summit per desmitificar la intel·ligència artificial

Presentació del Next AI SummitA.R.

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

El Next AI Summit arriba per “desmitificar la intel·ligència artificial”. El cofundador de l’esdeveniment, Marc de Diego Ferrer, ha explicat avui que l’objectiu de les conferències és explicar “la veritat, i res més de la veritat” que rodeja aquesta tecnologia que cada vegada agafa més pes dins de tots els àmbits de la vida.

Els ponents escollits per l’ocasió són algunes de les veus més acreditades del sector, com Gary Marcus, un psicòleg, científic cognitiu conegut per la seva investigació sobre la intersecció de la psicologia cognitiva, la neurociència i la intel·ligència artificial. Marcus, segons l’ha definit de Diego, “és una de les 10 persones més importants dins del sector de la IA”. A Marcus l’acompanyaran grans entesos de la tecnologia que pintaran un retrat complet sobre la intel·ligència artificial durant el dia i mig que duraran les conferències.

El Next AI Summit tindrà lloc el 20 i 21 de març al Park Hotel i les conferències es faran en anglès amb traducció simultània al castellà gràcies a la Intel·ligència Artificial.