Lladre de perfums i tabac per pagar-se les addiccions a les drogues i l'alcohol

Una vintena de denúncies acumulava un home que va detenir ahir al matí la policia a Andorra la Vella per robar mercaderia i proferir insults xenòfobs contra treballadors dels establiments on actuava. L'arrestat, de 38 anys, furtava perfums i tabac "per pagar-se les addiccions a les drogues i l'alcohol" i hauria sostret articles per un valor superior als 3.400 euros, segons informa el cos de seguretat. I assenyala que es comportava de manera agressiva fins arribar a tenir "atemorits els treballadors" de les botigues on delinquia.

La policia destaca que el detingut té un llarg historial delictiu i ha protagonitzat múltiples incidents i alteracions d'ordre públic, "els darrers dies amb més agressivitat, encarant-se i amenaçant alguns empleats de comerços, principalment de l'eix central. I remarca que els delictes anteriors li havien comportat condemnes i havia estat incomplint "de manera reiterada" la pena d'arrest nocturn que se li havia imposat.

L'arrestat està acusat en aquest cas per delictes contra el patrimoni per les sostraccions continuades de mercaderia i contra la Constitució pels insults als agents.