Sis ferits traslladats a l'hospital a causa de l'incendi a l'Hotel Patagonia

Un incendi a l'Hotel Patagonia d'Arinsal ha obligat a desallotjar tota la instal·lació. Unes quaranta persones han estat evacuades i 9 d'elles s'han vist afectades per intoxicació de fum. No hi ha víctimes mortals, però una persona ha resultat ferida en intentar apagar el foc amb danys a la mà esquerra, tal com han informat els bombers. A més d'aquesta, sis persones han estat traslladades a l'hospital a través del Servei d'Urgències Mèdiques.

L'interior de l'Hotel PatagoniaFernando Galindo

Les flames s'han originat aquest matí a la sala on s'ubica la sauna de l'allotjament, que es troba a la cinquena planta de sis que disposa l'hotel. Els bombers informen que no hi ha danys estructurals perquè el foc no s'ha propagat, però la cinquena planta ha quedat malmesa a causa de la propagació del fum i les altes temperatures. En aquest sentit, els allotjats d'aquest pis no podran tornar. La resta de clients dels altres nivells sí que ho podran fer, un cop els agents finalitzin els treballs d'evacuació del fum i de revisió de diferents aspectes, que estan portant a termen en aquests moments. El foc ja està extingit.