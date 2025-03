France 4 i 5 es podran veure a la TDT

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

France 4 i 5 s'incorporen a la Televisió Digital Terrestre d'Andorra (TDT) per substituir els dos canals francesos NRJ12 i C8, que han finalitzat les seves emissions i han deixat d'existir. D'aquesta manera, Andorra Telecom, a petició del Govern ha treballat per restablir l'oferta d'aquests canals per tal de mantenir el mateix nombre de canals francesos a la TDT. D'aquesta manera, se sumen als que continuen emetent: TF1, France 2, France 3, M6, Arte, TV5 Monde i Euronews. Els nous canals es podran veure a partir del dijous 13 de març.