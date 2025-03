El fons de reserva tanca el febrer assolint un nou màxim històric

Publicat per

El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha tancat el mes de febrer amb un nou màxim històric, assolint els 1.860 milions d’euros en actius sota gestió. Aquesta xifra suposa un increment de 10 milions respecte al mes de gener, quan el fons es trobava en 1.850 milions, i un augment de 37 milions des del tancament de 2024, quan se situava en 1.822,9 milions. Aquesta evolució confirma la tendència positiva del fons i la seva capacitat per generar rendibilitat de manera sostinguda.

Segons l’informe preliminar del mes de febrer, la rendibilitat acumulada de l’exercici ha arribat al 2,05%, per sobre de l’1,53% registrat al gener. En termes a llarg termini, la rendibilitat del fons se situa en el 14,75% en els últims tres anys i en el 29,15% en l’última dècada. Tot i la volatilitat dels mercats, aquestes dades consoliden la solidesa del fons i el seu paper com a garant de la sostenibilitat del sistema de pensions.

Durant el mes de febrer, la renda variable europea i la renda fixa han estat els principals motors de creixement del fons, mentre que la renda variable americana ha experimentat correccions. Aquesta caiguda s’ha vist influenciada per la desacceleració econòmica als Estats Units i per les pèrdues de grans companyies tecnològiques, afectades per les últimes dades macroeconòmiques. Malgrat aquests ajustos, la cartera d’inversions manté un equilibri sòlid, amb un 64,7% en renda fixa i monetari, un 29,5% en renda variable i un 5,8% en altres actius.

L’FRJ continua complint l’objectiu legal d’obtenir una rendibilitat superior a la inflació andorrana a mitjà i llarg termini. La volatilitat anualitzada dels darrers cinc anys se situa en el 6,01%, un nivell estable que reflecteix una gestió prudent i equilibrada del fons.

Aquestes xifres consoliden l’FRJ com un pilar fonamental per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions en un escenari econòmic que continua evolucionant.