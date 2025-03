Fase groga per circular a partir de Soldeu aquesta tarda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les precipitacions en forma de neu que han afectat el Principat aquesta tarda, han obligat el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la General 2 a partir de Soldeu, el que significava que des d'aquest punt i fins a la frontera del Pas era obligatori dur equipaments especials, no es permetia circular a més de 60 quilòmetres per hora i estava prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat, en aquests casos, recomanen disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.

La RN22, d'accés a França i la RN320, al Coll de Puymorens, es troben afectades per les nevades. En ambdues vies es necessiten equipaments obligatoris per circular-hi i hi ha restricció per a vehicles superiors a les 19 tones.