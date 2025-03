Espot reconeix a la societat civil amb motiu del Dia de la Constitució

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Govern ha recuperat enguany la tradicional recepció oferta amb motiu de la celebració del dia de la Constitució cap a la ciutadania. Un acte que torna amb la voluntat d'oferir una celebració a la societat civil, sobretot en el teixit associatiu. "Quan s'atansava la Constitució, vam veure el conjunt d'actes que es feien al país, i ens vam adonar que potser faltava un acte de reconeixement a la societat civil", ha declarat el cap de Govern Xavier Espot, remarcant que la gran dificultat amb la qual es trobaven era la manca "d'un fil conductor, perquè tampoc es tracta de convidar sempre a les mateixes persones". En l'acte, s'ha presenciat una mostra representativa de la societat andorrana amb entitats, associacions i federacions que han estat claus en l'hora de vetllar, promocionar i impulsar el creixement social, econòmic, esportiu i cultural del passat 2024. En concret, una vintena d'entitats han estat les més destacades com, per exemple, l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), que celebra 10 anys, Unicef Andorra, que en celebra 30, o Andorra Telecom, que en fa 50 (40 com a STA i 10 amb la denominació actual).

"La nostra societat és rica i dinàmica, però no seria tan rica i dinàmica sense el teixit associatiu". Així ho ha mencionat Espot durant l'esdeveniment, on ha declarat que no ha volgut treure crèdit del que s'ha treballat, sinó posar el focus en les associacions i entitats socials, "en el que fan i, de forma desinteressada, defensen els interessos de persones vulnerables i que necessiten realitzacions al país". En aquest sentit, l'executiu ha recordat que tant les federacions esportives, entitats socials, econòmiques i culturals són responsables de l'aportació de molts dels valors que resideixen en la societat andorrana actual.

Demanat per la importància de la carta magna en la societat, Espot ha confirmat que està "consolidada i assumida per la ciutadania". "El 14 de març és el dia per fer una reflexió sobre el tema. Lamento l'excés de pessimisme que hi ha de vegades, que no vol dir que no hàgim de ser reivindicatius o aspirar que les coses vagin millor", ha expressat. De fet, el cap de Govern ha expressat que la societat del 1993 no és la mateixa que la del 2025, i s'ha avançat en molts dels aspectes que ha mencionat en el seu discurs de l'acte com el paper de les dones i la igualtat, els drets dels infants (que ell mateix ha reivindicat el passat dimarts a l'acte 'Prove it matters' de l'ONU) o la importància de la seva veu, entre altres.

Entrant al detall, durant el seu parlament, Espot ha remarcat la tasca de l'Automòbil Club d'Andorra, la qual ha actuat amb el club d'automoció d'accidents per a la seguretat en carreteres, el Comitè Olímpic Andorrà, on s'ha destacat la gran importància d'agrupar totes les disciplines esportives, poder portar l'esport andorrà als Jocs Olímpics, i, sobretot, que "sense ells no estaríem parlant de fer, de nou, uns Jocs dels Petits Estats a Andorra" i la Federació Andorrana d'Atletisme per ser una de les primeres federacions al país en aportar una riquesa esportiva amb els seus federats. Pel que fa a les associacions, ha recordat el paper d'Assandca, no només en la conscienciació i la seva lluita incansable contra el càncer, sinó també en la voluntat de treure l'estigma social o la lluita contra "la malaltia de les mil cares, l'esclerosi múltiple"; l'Associació AMARE de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de Fatiga Crònica, i l'Associació de Familiars de Malalts Mentals per la seva lluita contra l'estigma; i els grans avenços en la trajectòria de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), "que recorda cada dia que la igualtat no és una quimera, és un procés que afecta i implica a tothom"; i com Unicef sap "millor que ningú" que vetllar pel benestar dels infants i continuar avançant per assegurar els seus drets és cabdal.

També s'han remarcat les accions d'integració i oportunitats per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual que du a terme la federació esportiva dels Special Olympics. Passant a l'àmbit cultural, els Castellers d'Andorra han estat els responsables d'ensenyar les tradicions més arrelades de la cultura popular; els ramaders i pagesos d'Andorra que amb les seves activitats agràries constitueixen la base de l'economia i ajuden a la preservació de l'entorn natural; l'Associació de mares i pares de l'escola andorrana, els quals promouen una societat col·lectiva igualitària, així com ha mencionat que l'escola andorrana és una "senya d'identitat" del país. A més, ha mencionat que Andorra Telecom, en els seus 50 anys de funcionament, ha contribuït a la seva tasca fonamental de desenvolupament del país.

El cap de Govern ha expressat estar "molt content" d'haver proposat la llei per a la protecció dels drets dels infants i adolescents quan era ministre d'Afers Exteriors, i que ara comença a desenvolupar-se. "Avui en dia se'ls escolta, tenen una veu més poderosa, no esperem que tinguin 18 anys per escoltar-los i per fer-los promotors i partícips de la vida pública", ha declarat. Així doncs, ha mencionat que totes aquestes accions es veuen amb molt bons ulls fora de les fronteres, tot i que "encara queda molt per fer". "D'aquí 20 o 30 anys, mirarem endarrere i veurem que vam fer una passada endavant fent aquesta llei", ha incidit.

Finalment, Espot ha apel·lat als temps de canvi globals, on la capacitat d'adaptació és primordial. "Andorra és avui un país més just, solidari i preparat per afrontar el futur. Els poders públics i responsables estem orgullosos de comandar un país amb un tercer sector tan potent", ha conclòs.