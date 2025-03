Espot insta a garantir la seguretat i el futur dels infants més vulnerables

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va apel·lar ahir a la comunitat internacional perquè reafirmi el seu compromís amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant i prengui mesures concretes que garanteixin “la seguretat, l’educació i el futur” dels nens més vulnerables. En l’acte de llançament de la campanya Prove It Matters, impulsada per l’oficina de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per a Infants i Conflictes Armats, Andorra i Malta, el cap de Govern va afirmar que “protegir els nens no és només un deure, sinó una responsabilitat compartida”.