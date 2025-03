Espot assumeix les competències de Salut per la baixa de maternitat de Mas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assumit provisionalment les competències del ministeri de Salut per la baixa de maternitat de la titular de la cartera, Helena Mas, que ha estat mare recentment, segons ha anunciat Guillem Casal en la roda de premsa d'aquesta tarda. El portaveu de l'executiu ha explicat que la ministra s'anirà reincorporant de manera progressiva al ministeri en les properes setmanes per fer-se càrrec de les seves funcions. I ha destacat que Espot assumeix les funcions momentàniament tal com està regulat a la Llei del Govern i està assistit per la secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, i pels equips tècnics del ministeri.

El ministre Casal ha explicat que s'ha enviat una carta al síndic general, Carles Ensenyat, per comunicar-li que Espot s'ha fet càrrec de les funcions de la ministra de Salut, tal com preveu la Llei del Govern. Casal ha aprofitat per felicitar públicament Helena Mas per la maternitat.