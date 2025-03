Els fronterers no podran exercir com auditors de comptes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els fronterers no podran ser auditors de comptes. Així ho ha anunciat aquesta tarda el portaveu del Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ha explicat que "s'elimina el permís de fronterer per exercir com a auditor a Andorra, assegurant reciprocitat a l'exercici de la professió per evitar que professionals no residents operin sense un acord equivalent per als auditors andorrans a fora del país". Casal ha assegurat que la professió d'auditor està "extremadament protegida" i que aquest pas respon a una homogeneïtat de regulació "amb el nostre entorn", referint-se a la Unió Europea, "on també està molt protegida la professió", ha esmentat el ministre portaveu.

Casal ha assegurat que la modificació de la normativa "no respon en cap cas a intrusisme laboral" i ha esmentat que des de Govern es té constància que no hi ha cap treballador fronterer o amb permís de treball fronterer que exerceix els seus serveis a Andorra, "tot i que al passat n'hi havia, ara ja no" ha dit el ministre portaveu, que també ha volgut remarcar que la mesura ja s'havia parlat prèviament amb el sector afectat. Tambe s’instauren normes més exigents per als auditors de tercers països, que hauran de complir estàndards equivalents als d’Andorra per poder signar informes d’auditoria.

Les modificacions de la llei d'Auditoria de Comptes s'han fet amb l'objectiu de millorar la supervisió de la professió, garantir la transparència i reforçar la seguretat jurídica, segons informa Govern, apuntant que els canvis introduïts busquen reforçar la confiança en els processos d'auditoria. Entre aquestes modificacions, i a banda de l'esmentada anteriorment, s'han establert nous requisits d'accés a la professió amb el reconeixement de l'experiència en òrgans de control públic com la Intervenció General o el Tribunal de Comptes. Així mateix, se substitueix el Col·legi d’Auditors d’Andorra per la Branca d’Auditors del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra (COEA), integrant els auditors del COEA, sense que s’hagi de crear un col·legi propi, apunta Govern.