Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial d’Arquitectes proposa reduir l’edificabilitat i promoure el lloguer assequible en noves promocions d’habitatge. Zaira Nadal, presidenta del COA, ha apuntat aquesta tarda al Consell General, on ha intervingut a la Comissió de l’ordenació del territori i urbanisme per assegurar un creixement sostenible, que frenar l’edificabilitat no ha de ser sinònim de pèrdua de valor patrimonial: “Dones un valor afegit a la propietat perquè la ciutat guanya qualitat. El que tenim, per contra, és un centre congestionat, sense espais públics, sense lloc on conviure, i això rebaixa el valor de les promocions”. Pel que fa al foment dels pisos de lloguer assequible en noves promocions, Jordi Cornella, vocal del COA, ha expressat que, per no espantar el promotor, l’administració ha de fer el possible per oferir suport econòmic com a forma d’incentiu. El COA també ha assenyalat que una mesura que cal prendre per atenuar la crisi residencial, territorial i demogràfica és “augmentar la cessió obligatòria”.