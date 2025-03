Arrestat per escapar i insultar els agents al Tarter

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home de 25 anys va ser detingut la matinada de dilluns després de marxar corrents dels agents i insultar-los. Els fets van passar quan els agents es trobaven fent una parada preventiva a l'exterior d'un local d'oci nocturn del Tarter, quan van veure com el personal de seguretat feia fora el jove, que estava molt alterat, després d'haver-se barallat amb altres persones a l'interior. Quan els policies el van voler identificar, el jove va marxar corrents pel mig de la General 2 insultant els agents, fins que al cap d'uns minuts el van interceptar, en un fort estat d'embriaguesa. L'home es troba detingut com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra l'honor.

Controlat amb una taxa d'alcoholèmia de 2,12

La policia va controlar dimarts a la nit un home de 60 anys a la frontera del riu Runer per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,12. Així mateix, els agents també van detenir un jove de 20 anys, a Canillo, com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de Justícia, per conduir amb el permís retirat.