Sis veïns de la Seu afectats per una allau a Armènia

Sis veïns de la Seu d'Urgell han estat ferits durant una allau a Armènia, després de ser sepultats al cim nord dels Aragats, un volcà extint de més de 4.000 metres, on també hi havia alpinistes del Berguedà i del Maresme. Entre els sis afectats de la Seu, dos són germans bombers professionals del grup dels GRAE, també hi ha un veí que havia exercit com a regidor de la CUP a l'ajuntament de la capital de l'Alt Urgell, un bomber voluntari del parc de Montferrer i dos ciutadans més. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha confirmat que de les vuit persones evacuades, quatre d'elles eren de caràcter greu, i la resta lleu. Entre els primers hi ha casos de fractures, traumatismes cranioencefàlics i hipotèrmies, mentre que els més lleus només haurien patit contusions. Amb tot, Barrera ha assenyalat que el pronòstic dels vuit era favorable. Fonts properes al diari Segre, han explicat que els integrants de l'expedició eren experts en el món de l'alpinisme i que cada any feien un viatge similar. Al grup afectat també hi participaven esquiadors de muntanya del Maresme i del Berguedà. L'alpinista que ha perdut la vida és de Sant Joan de les Abadesses.