El país pot rebre 2,5 milions de turistes més sempre que sigui en temporada baixa

El país podria assumir 2,5 milions de turistes més durant les temporades baixes. Aquesta és la dada que es desprén de l’Estudi de capacitat de càrrega turística (ECCT) que s'ha presentat avui. La xifra surt de la quantitat de turistes que van vindre l'any passat (9,6 milions) i el percentatge d'ocupació hotelera que es va registrar de mitjana durant els períodes de baixa afluència (63%). Tanmateix, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha deixat clar que l'objectiu no és anar a l'alça i arribar als màxims, sinó que el que es pretén amb l'estudi és diversificar l'oferta i desestacionalitzar-la.

En aquest sentit, l'estudi recull propostes com diversificar les activitats turístiques durant tot l'any o apostar per turisme de més qualitat. L’estudi quantifica en 39.170 el nombre de llits en allotjaments turístics i habitatges d’ús turístic (HUT), si bé la xifra disminuirà, ha indicat el titular de Turisme, per l'entrada en vigor de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que limita la renovació de les llicències únicament a les comunitats de propietaris amb més d'un 30% de superfície destinada a HUT. De fet, l’estudi recomana, d’una banda, mantenir la limitació de no atorgar noves llicències i, de l’altra, fomentar la rehabilitació i reobertura d’allotjaments tancats o bé construir-ne de nous de 4 o 5 estrelles en parròquies amb menys pressió turística.

Pel que fa als entorns naturals, l’ECCT indica que el Principat es manté durant bona part de l’any per sota de la capacitat de càrrega efectiva, excepte a l’estiu quan se supera la freqüentació màxima en alguns itineraris. Per això, i amb l’objectiu de modular la càrrega ecològica, el Ministeri aposta per una gestió dinàmica de fluxos turístics amb la promoció de recorreguts alternatius als parcs naturals, Tristaina i la Vall d’Incles, i completar la xarxa d’infraestructures verdes d’Andorra que connectin tots els nuclis urbans, una tasca amb el suport dels comuns.