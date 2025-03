Mariona Cadena exposa les iniciatives del Govern a favor de la igualtat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha exposat les iniciatives impulsades pel Govern per afavorir la igualtat. Ho ha fet a la 69a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de l'ONU, celebrada a Nova York. En aquest sentit, Cadena ha comentat la posada en marxa dels plans d'igualtat en les empreses de més de 50 treballadors, la creació del registre de la bretxa salarial per detectar i corregir desigualtats retributives i l'elaboració de protocols d'assetjament sexual en l'àmbit laboral. També ha recordat que l'executiu atorga subvencions a empreses i entitats que promoguin la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència de gènere. Uns ajuts que, segons la secretària d'Estat d'Igualtat, afavoreixen la implementació de mesures en el teixit social i econòmic del Principat.

“Els nostres reptes continuen sent impulsar i consolidar aquests projectes, mesures i programes, i continuar fent pedagogia per la igualtat entre dones i homes. Per aconseguir-ho, és imprescindible el treball conjunt entre el Govern, la societat civil i el sector privat. Treballar en xarxa és clau per garantir un impacte real i transversal”, ha conclòs la titular d'Igualtat.