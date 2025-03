Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les entrades per assistir als espectacles del festival ClassicAnd ja es poden adquirir des d’ahir. La compra pot realitzar-se o bé a través del web o bé presencialment a les oficines de Turisme d’Andorra la Vella i Ordino. Els espectacles de pagament tenen un preu que oscil·la entre els 25 i els 35 euros, amb la possibilitat de comprar un abonament per assistir a cinc actuacions per 125 euros.