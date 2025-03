Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Consell General ha rebut aquest matí la donació del 'Manual 1797' d'Antoni Puig que ha fet Jordi Alcobé en qualitat de ciutadà. L'obra és un manuscrit del segle XVIII fins ara desconegut que s'ha presentat a la sala dels passos perduts de Casa de la Vall després de la signatura del contracte entre Alcobé i el síndic general, Carles Ensenyat.

El document passa a ser de titularitat pública i el Consell s'encarregarà de la restauració de l'arxiu per posteriorment dipositar-lo a l'Arxiu Nacional perquè pugui ser consultat per la ciutadania i pels professionals. El manuscrit serà digitalitzat per permetre la consulta en línia.

Les primeres aproximacions a l'estudi del contingut del document indiquen que es tracta d'una còpia del 'Politar andorrà', la principal obra d'Antoni Puig. L'anàlisi inicial mostra que l'autor segueix en gran part el contingut i el redactat del Politar tot i que hi ha canvis d'ordre, addicions i modificacions substancials. El Consell General ha encarregat a Francesc Rodríguez l'estudi preliminar sobre el text per avaluar el contingut i establir les circumstàncies que van portar Puig a fer aquest manuscrit.