El fons de reserva de jubilació (FRJ) continua amb la dinàmica ascendent de principis d'any, arribant fins als 1.860 milions d'euros en actius sota gestió. Aquesta xifra representa un increment de 10 milions respecte al gener d'enguany, quan el fons se situava en 1.850 milions.

Segons l'informe preliminar del mes de febrer, la rendibilitat acumulada de l'exercici ha estat d'un 0,52%, amb la renda variable europea i la renda fixa com a principals contribuïdors. Les dades confirmen la solidesa del fons, que manté una tendència positiva a llarg termini, amb una rendibilitat del 14,75% en els últims tres anus i del 29,15% en l'última dècada. La renda variable americana ha patit correccions afectada per caigudes de les grans companyies tecnològiques i per unes dades macroeconòmiques que apunten a un alentiment del consum i un menor ritme de creixement econòmic.

Pel que fa a les principals classes d'actius, la renda variable se situa en un 29,5% i la renda fixa en un 64,7%. La volatilitat anualitzada dels últims cinc anys se situa en el 6,01%.